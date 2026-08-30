SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOSEDA, Jorge José, q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - El directorio de Papel Prensa S.A. despide con profundo pesar a quien fuera un protagonista fundamental de la empresa, donde se desempeñó como gerente durante varias décadas con compromiso y dedicación. Acompañamos a su familia y elevamos una oración en su memoria.

✝ NOSEDA, Jorge José, q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - Diego Colabardini, Julio Taborda, Patricia Evison y Ricardo Bratovich participan con profundo pesar el fallecimiento de su compañero de tantos años. Recordándolo con mucho afecto, saludamos a su familia y elevamos oración en su memoria.

✝ NOSEDA, Jorge José, q.e.p.d., falleció el 29-8-2026. - El personal de Papel Prensa S.A. participa con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera su entrañable gerente de tantos años, acompañando a su familia en estos momentos, elevando una oración en su memoria para su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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