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NÚÑEZ, Gerardo Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NÚÑEZ, Gerardo Luis, q.e.p.d. falleció el 12-11-2026. - Sus hijos Marcelo Gustavo Núñez, Alejandro Fabián Núñez y Fernando Gabriel Núñez, nietos y amigos despiden con inmensa tristeza a Gerardo Luis y ruegan oraciones en su memoria.
✝ NÚÑEZ, Gerardo Luis, contraalmirante, q.e.p.d. - La Promoción 86 de la ENM participa su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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