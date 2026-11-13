SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NÚÑEZ, Gerardo Luis, q.e.p.d. falleció el 12-11-2026. - Sus hijos Marcelo Gustavo Núñez, Alejandro Fabián Núñez y Fernando Gabriel Núñez, nietos y amigos despiden con inmensa tristeza a Gerardo Luis y ruegan oraciones en su memoria.

✝ NÚÑEZ, Gerardo Luis, contraalmirante, q.e.p.d. - La Promoción 86 de la ENM participa su fallecimiento.

Avisos fúnebres

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