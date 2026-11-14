1
NUÑEZ, Gerardo Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NUÑEZ, Gerardo Luis, Calte., q.e.p.d., 12-11-2026. - El foro de almirantes retirados despide a su camarada y ruega una oración en su memoria.
✝ NUÑEZ, Gerardo Luis, contraalmirante. - La Promoción 100 de la Escuela Naval Militar tiene el pesar de participar el fallecimiento del señor contraalmirante don Gerardo Luis Nuñez, acompaña a su familia en el dolor por esta pérdida. Querido y recordado jefe de año, descanse en paz.
✝ NUÑEZ, Gerardo Luis, Calte., q.e.p.d., 12-11-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Francia doblegó a Sudáfrica, festejó a lo grande y se encamina a la final del Nations Championship
- 3
WTA Finals: Svitolina eliminó a Sabalenka y Andreeva se encontrará con Pegula en las semifinales
- 4
La Argentina juega con nostalgia: sin Messi y con menos fútbol, la derrota con Uruguay apunta al futuro