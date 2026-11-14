SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NUÑEZ, Gerardo Luis, Calte., q.e.p.d., 12-11-2026. - El foro de almirantes retirados despide a su camarada y ruega una oración en su memoria.

✝ NUÑEZ, Gerardo Luis, contraalmirante. - La Promoción 100 de la Escuela Naval Militar tiene el pesar de participar el fallecimiento del señor contraalmirante don Gerardo Luis Nuñez, acompaña a su familia en el dolor por esta pérdida. Querido y recordado jefe de año, descanse en paz.

✝ NUÑEZ, Gerardo Luis, Calte., q.e.p.d., 12-11-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

Avisos fúnebres

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