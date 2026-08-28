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LA NACION

NUSIMOVICH, Sylvia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NUSIMOVICH, Sylvia (Nenucha), q.e.p.d., murió el 27-8-2026. - Te despiden tus hijos Candelaria, Manuel y Luciano Durruty junto a tus hijas politicas Clara Bordenave y Dolores Gazzano y tus nietos Santiago Carrizo y Bautista, Benjamín, Joaquina, Josefina, Facundo e Inés Durruty. Te recordaremos siempre.

NUSIMOVICH, Sylvia. - Su hermana Marta, sus sobrinos Enrique Petracchi y Guadalupe Saco y Florencia Petracchi despiden a Nenucha y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

NUSIMOVICH, Silvia (Nenucha). - Tu consuegra María Rosa Senet y Daniel Palenque Bullrich desolados por tu ausencia acompañamos a Luciano y familia en su dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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