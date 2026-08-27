OBARRIO, Graciela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OBARRIO de TEZANOS PINTO, Graciela. - Su hermano Santiago y Elena Arias de Obarrio, sus hijos Santi, Matías y María Jose, Marina y Ezequiel, Cristian, Vicky y Alejandro, despiden a Graciela, hija, madre, abuela y hermana ejemplar. Te extrañaremos.

✝ OBARRIO de TEZANOS PINTO, Graciela. - Fue una luchadora incansable y madre ejemplar. Tus primos muy queridos: Carolina María Viñales, Estela Virginia Viñales, Marcelo Martino, Marcelo Félix Martino Viñales y Cami Santin te despiden con mucho cariño y piden una oración en tu memoria.

✝ OBARRIO de TEZANOS PINTO, Graciela, q.e.p.d. - María Inés Benguria de Plá Cárdenas, hijos, nietos y bisnieta, despiden a Graciela con tristeza y acompañan a su querida familia con mucho amor.

Avisos fúnebres

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