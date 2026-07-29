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O´CONNOR HERNÁNDEZ, Juan Cristóbal
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
O´CONNOR HERNÁNDEZ, Juan Cristóbal, acudió al llamado del Señor el 28 de julio de 2026. - Tony y Vero participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Mariana e hijos, a Marta y a Julieta e hijo en estos momentos tan difíciles y desean una cristiana resignación. Agradecidos en Dios.
Aviso publicado en la edición impresa
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