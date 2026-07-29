SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Tu mujer Mariana y tus hijos Cristóbal, Jaime y Sofía, te despedimos con profunda tristeza. Gracias infinitas por todas las aventuras, por las risas, los consejos, y el apoyo incondicional que todos sentimos siempre. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento esté siempre tras tu espalda, que el sol brille y caliente tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y, hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de su mano. Te despedimos hoy, a partir de las 12, en el Memorial de Pilar.

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Los socios y el directorio del Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en estos momentos.

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Itaú Unibanco despide a Juan O’Connor. Quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Juan lo recordarán por su calidad humana, su sencillez y el respeto que inspiró en los demás. Acompaña a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros.

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - ITAÚ LATAM despide a Juan O¨Connor con profundo respeto y gratitud. Juan será recordado como una persona íntegra, comprometida y profundamente respetada por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar junto a él. Acompaña a su familia y seres queridos con afecto y expresa las más sinceras condolencias en este momento de profundo dolor.

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Con profunda tristeza, el equipo de la oficina de representación de Itaú en Argentina despide a Juan O’Connor. Recordaremos siempre su calidad humana, su profesionalismo y la huella que dejó en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir parte de su camino. Acompañamos con mucho cariño y respeto a Mariana, Sofía, Cristóbal, Jaime y al resto de la familia en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Juan, que temprano te nos fuiste. Te vamos a extrañar. Marianne, Tincho, José, Paula, Juan, Ana y Delfi (a.). Abrazamos a Mariana, Cris, Jaime y Sofi en este doloroso momento y pedimos un brindis en tu memoria.

O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Martha O¨Connor despide con profundo dolor a su querido hijo Juan.

O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Sus hermanos Patricia, José, Santiago y Julieta despedimos con inmenso dolor a nuestro querido Juan. Gracias por el amor compartido y por tantos recuerdos que vivirán para siempre en nosotros.

✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Martita Debaisieux de Garat, su hija Inés y Andrés y Jaime Grant acompañan a Mariana y sus hijos Cristóbal, Jaime y Sofía en este triste momento.

O¨CONNOR, Juan Cristobal. - Magüi y Javier Christensen, junto a sus hijos y nietas despiden con enorme tristeza a Juan Cristobal y acompañan a Mariana, y toda su familia en este difícil momento.

✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal. - César Blaquier y familia acompañan a Mariana e hijos con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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