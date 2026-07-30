LA NACION

O´CONNOR, Juan Cristóbal,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

O´CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Patricio y Karina Ruiz Ocampo junto a nuestros hijos Tomás y Matías despedimos con mucha tristeza a nuestro querido amigo Juan y abrazamos a Mariana, Cristóbal, Jaime y Sofía con todo nuestro amor.

O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Karl y Susana Grimm, junto a sus hijos despiden con tristeza a Juan Cristóbal y acompañan a Martha, a Mariana, a sus hijos y a sus hermanos con inmenso cariño.

O¨CONNOR, Juan Cristóbal. - Rita O¨Connor (a.) despide con profundo dolor a su primo Juan.

O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Patricio Supervielle acompaña con profundo respeto y pesar a su familia en tan doloroso momento.

O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Juan Ricci lo despide con mucha tristeza y acompaña a Mariana, Cristóbal, Jaime y Sofía en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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