O´CONNOR, Juan Cristóbal,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
O´CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Patricio y Karina Ruiz Ocampo junto a nuestros hijos Tomás y Matías despedimos con mucha tristeza a nuestro querido amigo Juan y abrazamos a Mariana, Cristóbal, Jaime y Sofía con todo nuestro amor.
O’CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Karl y Susana Grimm, junto a sus hijos despiden con tristeza a Juan Cristóbal y acompañan a Martha, a Mariana, a sus hijos y a sus hermanos con inmenso cariño.
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal. - Rita O¨Connor (a.) despide con profundo dolor a su primo Juan.
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Patricio Supervielle acompaña con profundo respeto y pesar a su familia en tan doloroso momento.
✝ O¨CONNOR, Juan Cristóbal, q.e.p.d. - Juan Ricci lo despide con mucha tristeza y acompaña a Mariana, Cristóbal, Jaime y Sofía en este difícil momento.
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