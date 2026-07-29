SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

O´CONNOR, Juan, q.e.p.d. - Lucila y Sergio Cetera, Gonzalo y María, Fran y Gaby lo despedimos con mucha pena, recordando tantos lindos momentos compartidos y acompañamos a Mariana, Cris, Jaime y Sofi en este triste momento.

✝ O’CONNOR, Juan. - Hoy nos toca despedir con enorme tristeza a un querido amigo. Compartimos trabajo, comidas, risas y un montón de momentos que nunca vamos a olvidar. Nos queda el privilegio de haberte conocido y el recuerdo de la gran persona que fuiste. Te vamos a extrañar mucho. Acompañamos con todo nuestro cariño a Mariana, Cristobal, Jaime y Sofi. Hasta siempre, Juancito. Tus amigos de Itau BBA, César, Nico, Garza, Gaby, Rafa, Pela, Baruc, Panchi, Marce, Cochi, Lucas, Edu, Coco, Perro, Toto y Sergio.

✝ O’CONNOR, Juan. - Gabriel Langenheim y familia despiden con gran tristeza a un querido amigo. Gracias por la calidez, la alegría y el tiempo compartido. Acompañamos con todo cariño a Mariana, a Cristóbal, Jaime y Sofi.

O’CONNOR, Juan. - Mariano, Vero Majdalani (as.) y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Marian e hijos con mucho cariño, rogando por su eterno descanso.

O¨CONNOR, Juan, q.e.p.d. - Grupo Brasil lamenta la partida de Juan O¨Connor y saluda a sus deudos.

O¨CONNOR, Juan. - Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, ABA, junto con los integrantes de la comisión directiva de la entidad, expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Juan O’Connor, exmiembro de la comisión donde se destacó su profesionalismo y calidez humana, y acompañan a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

✝ O¨CONNOR, Juan. - Enrique y Victoria Martin y familia acompañan a Mariana, Sofi, Cristobal y Jaime con mucho cariño.

✝ O¨CONNOR, Juan, q.e.p.d. - Acompañamos en el dolor a sus familiares y afectos y elevamos una oración en su memoria. Alejandro Cherñacov, Pablo Vera Pinto y todo el equipo de Vista.

Avisos fúnebres

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