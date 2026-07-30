SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

O´CONNOR, Juan. - Diego, Karen, Isabel y Francisco Avendaño participan su fallecimiento y abrazan con cariño a Jaime, Mariana, Cristóbal y Sofía en este momento de tanto dolor.

✝ O´CONNOR, Juan. - Guillermo Jacovella y Olga Muro de Nadal junto a nuestros hijos Inés y José de Rentería, Vero y Pablo Rodríguez, Anita y Ramiro Salaber, Isa y Juan Borda (as.) y nietos despedimos con tristeza al querido Juan, agradeciendo su vida y acompañando con amor a Mariana, sus hijos y familia. Que la Virgen te reciba en sus brazos con la certeza de que volveremos a encontrarnos.

O¨CONNOR, Juan, q.e.p.d. - Juano querido, estarás con Ramiro riéndote en el cielo. Te vamos a extrañar mucho. Abrazamos fuerte a Marianis, Cris, Jaime y Sofi. Isabel Soldano e hijos (as.).

✝ O¨CONNOR, Juan, q.e.p.d. - Bernie Ferrari Torres y familia acompañamos a su adorada amiga Sofi, y a Mariana, Cristóbal y Jaime en este triste momento. Rogamos una oración en memoria de Juan.

Avisos fúnebres

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