SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ O¨CONOR, Mariana de. - Tus amigas del Book Club: Ana C. P., Gaby, Mali, María, Ana M., Juana y Eña te despiden con inmenso dolor. Acompañamos a Paqui y a toda la familia en su tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa