SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ O¨CONOR, Mariana S. M. de. - Queridísima Mariana, te despedimos con una tristeza infinita. Freddy y Ana O¨Conor, hijos y nietos.

✝ O¨CONOR, Mariana S. M. de, q.e.p.d. - Cecilia y Javier María Busto acompañan a Danny e hijos y a las hermanas San Martín, recordando a Marian con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa