SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ O¨CONOR, Mariana San Martín de, q.e.p.d. - Felipe y María José Menéndez junto a sus hijos y nietos despiden a la querida Mariana con muchísima pena, acompañan a Danny, a todos los O¨Conor y a Paqui, Inés, Agustina y Leticia en este triste momento.

✝ O¨CONOR, Mariana San Martín de, q.e.p.d. - Tessy A. de Lariviére despide con mucha tristeza a Mariana y acompaña con todo su cariño a Dany, sus hijos y toda la familia San Martín.

✝ O¨CONOR, Mariana San Martín de, q.e.p.d. - Felisa L. de Blaquier despide con todos los buenos recuerdos a Mariana, la mejor amiga de su hermana Doli. Juntas de nuevo.

✝ O¨CONOR, Mariana San Martin de, q.e.p.d. - Querida Mariana te despedimos con inmensa tristeza y acompañamos a Dani, Paqui, Inés y familia en su dolor con el cariño de toda una vida. Alejandro, Victoria, Mercedes y Cecilia Cordero.

Avisos fúnebres

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