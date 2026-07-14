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O'CONOR, Mariana San Martín de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

O¨CONOR, Mariana San Martín de, q.e.p.d. - Felipe y María José Menéndez junto a sus hijos y nietos despiden a la querida Mariana con muchísima pena, acompañan a Danny, a todos los O¨Conor y a Paqui, Inés, Agustina y Leticia en este triste momento.

O¨CONOR, Mariana San Martín de, q.e.p.d. - Tessy A. de Lariviére despide con mucha tristeza a Mariana y acompaña con todo su cariño a Dany, sus hijos y toda la familia San Martín.

O¨CONOR, Mariana San Martín de, q.e.p.d. - Felisa L. de Blaquier despide con todos los buenos recuerdos a Mariana, la mejor amiga de su hermana Doli. Juntas de nuevo.

O¨CONOR, Mariana San Martin de, q.e.p.d. - Querida Mariana te despedimos con inmensa tristeza y acompañamos a Dani, Paqui, Inés y familia en su dolor con el cariño de toda una vida. Alejandro, Victoria, Mercedes y Cecilia Cordero.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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