SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. Se durmió en la paz del Señor. Su mujer Guadalupe Caldani; sus hijos Julio y Ana Tolomei, Tato y Mercedes de Aldecoa, Nico y Regina Cordeu, María y Horacio Areco, Inés y Tomás Ferrari, Santiago y María Quinteros; sus nietos Julio (n.), Lucas, Marcos, Clara, Alejandro, Mumi y Chalo, Sol, Santos, Camila, Francisco, Julia, Sara, Lucía, Cruz José, Ramiro, Guadalupe, Francisca, Trinidad, Milagros, Tomas, Teodelina, Matías y Oli lo despiden con amor y agradecen a Dios por su vida. ¡Cómo lo vamos a extrañar!

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - Sus hermanos María Mercedes y Héctor, Rodolfo y Graciela, Amalia, Lourdes y Miguel, Juan Manuel y María José, Carmen y Nicasio, y Julia, sobrinos y sobrinos nietos lo despiden con cariño. Nos dejó una huella entrañable de amor.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - José Luis Caldani y Almudena Díaz Galvez (a.) despiden con mucha tristeza a Julio y acompañan a Guada, hijos y nietos con mucho cariño.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - Los socios y consultores de Marval O’Farrell Mairal acompañan a Luciano María Ojea Quintana y a su familia en este triste momento.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - Los socios del equipo Bancario del estudio Marval, Santiago y Alejandra Carregal, Gabriel y Susan Matarasso, Cecilia Mairal y Andrés Espina, Hernán y Débora Slemenson, Sebastián y Carolina Iribarne, Juan e Isabel Diehl Moreno, Francisco y Laura Abeal, Pablo y Daiana Gayol y Sergio Tálamo, participan con tristeza el fallecimiento del padre de su querido socio Luciano, y abrazan a toda la familia Ojea Quintana en este momento.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - María Regina Firpo de Cordeu, sus hijos Regina y Alberto Cordeu acompañan con mucho cariño a Guadalupe y a toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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