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OJEA QUINTANA, Julio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OJEA QUINTANA, Julio. - Guillermo y Silvia Ferrari, hijos y nietos acompañan a Guadalupe, Inés y toda la familia Ojea Quintana con el cariño de siempre.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Graciela Varela y Ernesto Cerullo despiden con tristeza a su querido amigo y acompañan a Guadalupe y Flia. en su dolor.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - La Comunidad del Saint Mary of the Hills School participa su fallecimiento y acompaña a Guadalupe, hijos y nietos en este momento de dolor y pide que la Virgen María y el Espíritu Santo consolador los fortalezca y sostenga en la esperanza del reencuentro.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Con la certeza que Julio ya vive en plenitud en presencia del Padre, le pedimos a la Virgen María que proteja a Guadalupe, a sus hijos y nietos y les de fortaleza en este doloroso momento. Los abrazamos con mucho cariño. Claudia Borrás, Graciela y Georgie Xanthopoulos, hijos y nietos.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Elvira Diehl junto con sus hijos Zemborain Diehl, despiden con tristeza a Julio y acompañan a Guada y a sus hijos con mucho cariño.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Despido al querido Julio con profundo dolor. Era una persona sincera, con ideas profundas y siempre preocupado por los demás y por las causas sociales. Agradezco a Dios haber podido trabajar con él 17 años y conocer así su enorme calidez humana. Con mucho cariño, acompaño a Guadalupe y a sus hijos en este tan triste momento. Delfina Borda.

Avisos fúnebres
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