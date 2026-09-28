SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OLMOS, Diego R., q.e.p.d., falleció el 27-9-2026. - Su mujer Delia Gonzalez Bonorino, sus cuñados Oscar y Maria Laura, Tessie y Charlie, Kitty, Lucio y Marcela, hijos y nietos despiden con mucho cariño al querido Diego. Sus restos serán velados hoy, a las 11.30, en Jardín de Paz.

✝ OLMOS, Diego Raúl, q.e.p.d. - Sus primos hermanos Chicha, Carina y Daniel, Teresa y Martín Olmos lo despiden con inmenso cariño.

✝ OLMOS, Diego R., q.e.p.d. - Sus sobrinos Olmos: Sebastián, Beba, Sofía, Ezequiel, Diego y Juampi acompañan a Deli en su tristeza y recordarán a Diego siempre con mucho cariño.

✝ OLMOS, Diego R. - María Antonia con sus hijos Pruden Cullen lloran y rezan por Diego y su familia.

✝ OLMOS, Diego R., q.e.p.d. - Su ahijado Sebastián Olmos, Mariana Gómez Mac Gregor y sus hijos Mora y Manuel lo despiden con tristeza y acompañan a Deli en su dolor. Gracias Diego por haber sido tan importante en nuestras vidas.

Avisos fúnebres

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