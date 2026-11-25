SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ORLANSKY, Julio. - Hay hombres cuya grandeza se mide por el legado que dejan a las próximas generaciones. Don Julio Orlansky fue uno de ellos. Protagonista de una historia empresarial centenaria en Argentina, su trayectoria representa el valor del trabajo, la perseverancia y el compromiso de quienes construyen empresas capaces de trascender generaciones. La familia Moura y todo el Grupo Moura lamentan profundamente su partida y agradecen el ejemplo y las enseñanzas que deja al mundo empresarial.Nuestro respeto, admiración y solidaridad con su familia y con todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir su historia.

Avisos fúnebres

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