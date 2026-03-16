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ORTIZ DE ZÁRATE, Roberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ORTIZ DE ZÁRATE, Roberto, q.e.p.d. - Su mujer Angelina Lavarello de Ortiz de Zárate y su hijo Tomás Ortiz de Zárate participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a familiares y amigos a despedirlo hoy, a las 16, en Parque Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
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