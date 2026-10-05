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OTERO, Ricardo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ OTERO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - La familia ruega una oración en su memoria.
✝ OTERO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - Su familia participa su fallecimiento e invita a acompañarlos a la inhumación de sus restos, hoy, en el Cementerio de La Chacarita, con encuentro en la capilla a las 14.30
✝ OTERO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - Florencia, Sofía y Belén Otero Olaverria despiden a su amado abuelo.
Aviso publicado en la edición impresa
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