SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OTERO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - La familia ruega una oración en su memoria.

✝ OTERO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - Su familia participa su fallecimiento e invita a acompañarlos a la inhumación de sus restos, hoy, en el Cementerio de La Chacarita, con encuentro en la capilla a las 14.30

✝ OTERO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 4-10-2026. - Florencia, Sofía y Belén Otero Olaverria despiden a su amado abuelo.

Avisos fúnebres

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