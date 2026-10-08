SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OTONDO, Rodolfo José, q.e.p.d., falleció el 5 de octubre de 2026. - Su esposa Marta Luppi, sus hijos Silvina y Eduardo, su hija política Marisa Gelós, sus nietos Carolina y Rodrigo; Juan y Valentina; Santiago y Juana; Mercedes y Martín, su bisnieto Alfonso Nistal y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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