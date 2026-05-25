SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OTTONE, Oscar Horacio, falleció el 23-5-2026. - Su esposa María de la Paz Guedes despide con todo el amor del mundo a su compañero de 60 años juntos.

✝ OTTONE, Oscar Horacio, falleció el 23-5-2026. - Su hijo Pablo Marcelo, su nuera Cecilia y sus nietos Paz, Martina y Juan Manuel despiden con todo su amor a su abuelo y desean que descanse en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa