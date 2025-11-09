1
OTTONELLO DE SCHILD, Cecilia
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OTTONELLO de SCHILD, Cecilia. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Ceci. Acompañamos con nuestro cariño a Norbi, Coni y Matías en este momento tan triste, abrazándolos con el corazón. Vivi y Sassy.
