OYHANARTE, María Del Pilar Olivera De

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OYHANARTE, María del Pilar Olivera de. - Los Lawson Bunge abrazan a los Oyhanarte Olivera con mucho cariño.

OYHANARTE, María del Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Sus nietos Martín José e Isabel Oyhanarte, Inés y Luis Etcheverrigaray, Facundo, Lorenzo e Indalecio Novillo Astrada participan su fallecimiento y nunca la olvidarán.

OYHANARTE, María del Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Su esposo Martín Oyhanarte, sus hijos Martín (h.) y Lucía Crivelli, Sofía y Marcos Etcheverrigaray, Julio, Rosario y Alejandro Novillo Astrada, Francisca y Ricardo Menéndez, Laura y Pedro Lawson y Juan participan su fallecimiento. Siempre vivirá en nuestros corazones con toda su alegría y generosidad.

