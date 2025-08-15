1
OYHANARTE, María Del Pilar Olivera De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OYHANARTE, María del Pilar Olivera de. - Los Lawson Bunge abrazan a los Oyhanarte Olivera con mucho cariño.
† OYHANARTE, María del Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Sus nietos Martín José e Isabel Oyhanarte, Inés y Luis Etcheverrigaray, Facundo, Lorenzo e Indalecio Novillo Astrada participan su fallecimiento y nunca la olvidarán.
† OYHANARTE, María del Pilar Olivera de, q.e.p.d. - Su esposo Martín Oyhanarte, sus hijos Martín (h.) y Lucía Crivelli, Sofía y Marcos Etcheverrigaray, Julio, Rosario y Alejandro Novillo Astrada, Francisca y Ricardo Menéndez, Laura y Pedro Lawson y Juan participan su fallecimiento. Siempre vivirá en nuestros corazones con toda su alegría y generosidad.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli
- 4
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi