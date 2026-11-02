Quién era el empresario santafesino que fue hallado muerto de un balazo en la cabeza junto a su esposa

Un reconocido empresario santafesino fue hallado muerto el domingo tras recibir un balazo a la cabeza mientras se encontraba en su vivienda de la ciudad de Esperanza. Se trataba de Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, dueño de la compañía local Cantoni S.A.

Junto al cuerpo del hombre, tirada sobre el suelo al lado de una cama, se encontraba su esposa, Nora Beatriz Nadaluti, de 69 -también sin vida-. Según pudo saber LA NACION, la pareja fue hallada por un hijo, quien solicitó la presencia de efectivos policiales en la vivienda ubicada en la calle De las Naciones al 1500 poco después de las 5 de esta madrugada.

Al ingresar al domicilio, los uniformados notaron que ambos presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego en la zona del cráneo.

La comisaría 1era de Esperanza, Santa Fe, donde una efectivo se acostó con un recluso -y lo grabaron en video-

La noticia del deceso de la pareja generó conmoción en la ciudad de Esperanza, donde no solo residía la pareja, sino que es el lugar donde está establecida la empresa Cantoni S.A., de construcción de infraestructura pesada especializada en el diseño, fabricación y montaje automatizado de grandes tanques de almacenamiento industrial. La firma cuenta con más de 30 años de trayectoria y se destaca principalmente en el sector de los hidrocarburos, la energía y la minería.

Entre las hipótesis sobre el hecho que trascendieron figura la posibilidad de que se haya tratado de una decisión previamente acordada por el matrimonio. Sin embargo, esa versión no fue confirmada judicialmente.

De acuerdo a los primeros trascendidos en los medios locales, la esposa de Cantoni había sido diagnosticada, hace un tiempo, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, era dueño de la compañía local Cantoni S.A. LinkedIn

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el hijo del matrimonio que los encontró contó a los efectivos policiales que “su mamá Nora estaba triste con intención de no transitar más esa enfermedad”.

Por disposición del fiscal Alejandro Benítez, según consignaron medios locales, especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones trabajaron en la vivienda en presencia de dos testigos.

Las tareas incluyeron relevamientos fotográficos, planimetría, búsqueda de huellas y rastros, y estudios balísticos. Los investigadores también dispusieron el secuestro de las armas encontradas en la habitación.

Además, el fiscal ordenó realizar pruebas de dermotest -una técnica de criminalística y medicina forense que se utiliza para determinar si una persona ha efectuado un disparo con un arma de fuego- a personas vinculadas con el matrimonio, con la intención de obtener indicios que permitan esclarecer la mecánica de los disparos.

La Brigada Operativa de Esperanza quedó a cargo de las actuaciones en la escena del crimen, mientras que la Fiscalía aguarda los informes criminalísticos para avanzar en la reconstrucción de los hechos.