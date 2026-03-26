PADILLA, Ioana Mercedes,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PADILLA, Ioana Mercedes, q.e.p.d. - Su padre, Eduardo J. Padilla Quirno con su hija Verónica y sus nietos Francesco, Chiara y Alessandro Alliata di Montereale e Isabella Gooding la despiden con gran pesar y oraciones por su tan bella y bondadosa alma.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes. - Despedimos con tristeza a nuestra querida amiga. Una mujer íntegra, entrañable, valiente, talentosa, libre, siempre presente y ejemplar liberal. Santiago Lozano y Hebe Pera, Óscar Jiménez Peña y Ximena Cané, Ariel Solar Grillo y Rolly Santiago, Carlos Maslatón y Mariquita Delvecchio, Gonzalo Cané y Loreley Gaffoglio, Juan Curutchet, Héctor Huici, Federico Viale, Guillermo Cersósimo, Marcelo Lew, Juan Pablo Gechidjian, Javier Medin, Mariano Botas, Fernando Solanet, Guillermo Riera y Guillermo Vattuone.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes q.e.p.d. - Despedimos a Iogui con amor y abrazamos con todo el corazón a nuestra querida amiga Vera y a Eduardo, Francesco, Chiara, Alessandro e Isabella. Dolores Pezet, Carolina Aldao, Valeria Ulrich y Juan Manuel Garay, Nana Schenström, Victoria Mitchell y Francisco Bollini, Florencia Lacoste y Pablo Ladmann, Gabriella Baldini y Roberto Pisani, Carina Matteo y Marcelo Cano, Magda Robredo y Ricardo Aldao, Teresa Gorostiaga y Santiago Laplacette, May Muniagurria y Rafael Pereyra Iraola, Andrea Lanusse y Sean Achaval, Carolina Biquard, Inés Gonzalez Gainza, Pilar Vigil, Hersilia Cornejo, Nerea Uriarte y Jorge Viacava, Clara Ferrecio, Luisa Martinez, Sandra Galli, Patricia Magaña.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes q.e.p.d., 25-3-2026. - El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y su Asociación Amigos acompañan afectuosamente a Vera Padilla y a su familia en este triste momento, y ruegan una oración en su memoria.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes. - Siempre en nuestros corazones Iogui. Abrazamos fuerte a Eduardo, Vera, Francesco, Chiara, Alessandro e Issy. Las hermanas Pili y Ana Maria Vigil.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes, q.e.p.d. - Ana Caballero, Agustina Carranza, Isabel Grüneisen (a.), Milly Helguera, Carola Isla Casares, María Lemos, Mariana Maglio y Luciana Nicoli despiden con profundo cariño a su querida amiga Ioana y abrazan muy fuerte a toda su familia en estos momentos de tanto dolor.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes, q.e.p.d. - Fernando Eduardo Aguirre junto a sus hermanos, hijos y nietos envían un cálido saludo al cielo para Ioana y abrazan a Verónica Mercedes Padilla, a su papá Eduardo y a sus hermanos y sobrinos.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes, q.e.p.d. - Giorgio y Georgina Alliata di Montereale, junto a sus hijas Giorgia y Vittoria, acompañan con mucho afecto a Francesco, Chiara, Alessandro e Isabella, y a toda la familia Padilla en el recuerdo de la querida Ioana.
✝ PADILLA, Ioana Mercedes, q.e.p.d. - Sean Achával y Andrea Lanusse, y sus hijos Delfín y Alexia, despiden a Ioana con inmensa tristeza y acompanan a su amiga Vera, y a Eduardo, Francesco, Chiara, Alessandro e Isabella con mucho amor.
