Trump dijo que el acuerdo para frenar la guerra se firmará mañana, pero Irán dijo que no será tan rápido

DUBAI.– El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Pakistán, en calidad de mediador, anunciaron el sábado que el domingo se firmaría un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Medio Oriente, aunque Irán negó que la firma pueda tener lugar tan pronto.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, señaló que las partes acordaron un marco general para un acuerdo de paz y que Islamabad prepara una firma electrónica para el domingo, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana.

Trump también sostuvo en una publicación en redes sociales que el acuerdo con Irán está previsto para el domingo y que el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro mundial de petróleo que Irán mantiene bloqueada, quedará “abierto para todos” inmediatamente después de la firma.

Más temprano, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, pidió cautela respecto de los plazos.

“Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento, aunque no será mañana”, declaró Baghaei, según medios estatales.

“No se puede descartar que esto ​ocurra en los próximos días. Sin embargo, debido a las dudas de la otra parte, debemos ser cautelosos a la hora de hacer comentarios sobre este proceso”, agregó.

Posteriormente, un funcionario estadounidense evitó confirmar una fecha concreta, aunque aseguró a periodistas: “Es un gran acuerdo y un acuerdo muy sólido”.

No es la primera vez que ambas partes parecen estar cerca de un entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel golpearon objetivos en Irán. Aun así, Sharif escribió en X que “estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz”.

La guerra provocó una fuerte suba de los precios globales de la energía y dejó miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, donde el conflicto reavivó los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah, aliado de Teherán.

El aparente avance se produjo después que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel a principios de semana, lo que amenazó con romper el alto el fuego y llevar a Oriente Medio de vuelta a una guerra a gran escala.

Qué contempla el acuerdo

El canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó el viernes que todavía podrían producirse cambios, pero sostuvo que el borrador preliminar demuestra que Irán salió fortalecido del conflicto.

Horas después de esas declaraciones, fuerzas estadounidenses derribaron varios drones iraníes de ataque que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el jueves 11 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Amirhosein Khorgooi - ISNA

La misma fuente indicó que los drones representaban una amenaza para el tráfico comercial. Más tarde, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó la operación y aseguró que el paso marítimo permanecía abierto.

Durante meses, Irán mantuvo de hecho un bloqueo sobre el estrecho, mientras que la marina estadounidense bloqueó puertos iraníes con el objetivo de reducir las exportaciones de petróleo del país.

Según fuentes de todas las partes involucradas en las negociaciones, el memorando de entendimiento propone reabrir el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo naval estadounidense. Las conversaciones sobre el programa nuclear iraní —la razón invocada por Trump para iniciar la guerra— quedarían para una etapa posterior.

“Irán va a abrir el estrecho de Ormuz; ese es un requisito. Podría hacerlo sin cobrar peajes. Cuando lo haga, levantaremos nuestro bloqueo”, explicó el funcionario estadounidense.

Agregó que ambas medidas se implementarían de forma simultánea y que una fase posterior incluiría el desminado de la zona, una tarea en la que podrían participar países del Grupo de los Siete (G7).

El borrador

Fuentes consultadas por Reuters señalaron que el borrador prevé que Estados Unidos comience a liberar miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y suspenda sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán a cambio de la reapertura del estrecho.

La agencia iraní Fars citó a Baghaei afirmando que la liberación de esos fondos es una parte esencial del acuerdo. También indicó que Irán deberá cobrar por los servicios prestados en el estrecho de Ormuz.

Abbas Araghchi ATTA KENARE - AFP

Según la misma agencia, Baghaei sostuvo además que las bases militares extranjeras en la región deberían desaparecer, aunque no ofreció más detalles.

El programa nuclear iraní sería tratado durante un período de negociaciones de 60 días. Un funcionario estadounidense aseguró que el acuerdo conduciría finalmente al desmantelamiento del programa nuclear iraní, incluida la destrucción y retirada de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Araqchi, sin embargo, sostuvo que Irán desea conservar ese uranio en una forma diluida. Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron además que Teherán no ha aceptado desmantelar su programa nuclear.

Las propuestas también incluirían discusiones sobre posibles reparaciones de guerra para Irán y el abandono de antiguas exigencias estadounidenses para limitar el programa iraní de misiles. El funcionario estadounidense rechazó esa versión.

Israel queda al margen

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país no será parte del acuerdo.

Netanyahu mantuvo desacuerdos con Trump por las presiones de Washington para que Israel limitara sus operaciones militares en el Líbano y facilitara un entendimiento con Teherán.

Araghchi señaló que el acuerdo pondría fin a la guerra en el Líbano, dando a entender una retirada israelí de las zonas ocupadas.

Sin embargo, el ministro de Defensa israelí aseguró que Israel no se retirará, mientras que un alto funcionario del gobierno sostuvo que el país espera conservar su libertad de acción frente a cualquier amenaza.

Por otra parte, los medios estatales iraníes informaron que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, murió en un ataque aéreo el primer día de la guerra y fue sucedido por su hijo Mojtaba Khamenei. Según esos reportes, el funeral comenzará en Teherán el 4 de julio y concluirá con su entierro el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país.

Agencias Reuters y AP