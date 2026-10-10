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PADILLA, Roberto Ricardo Francisco,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PADILLA, Roberto Ricardo Francisco, q.e.p.d., falleció el 9-10-2026. - Tu mujer María Luisa Ramos Mejía; tus hijos Roberto (h.) y Viviana, María y Opi, Connie, Male, Eze y Ale, Fati, Jos y Euge, Lucas y Vicky, Ropa y Nico, y Angie, tus nietos y tu bisnieto, te despedimos con amor infinito y profunda gratitud y que Nano te reciba en el cielo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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