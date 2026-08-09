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PAIROLA, Roberto Arturo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PAIROLA, Roberto Arturo, Dr. q.e.p.d., nació el 15-5-38 y falleció el 8-8-2026. - Médico Cirujano Cardiovascular. ex jefe de División de Cirugía Cardíaca del Hospital Durand. Dedicó su vida profesional a la cirugía cardíaca, dejando una huella de excelencia y compromiso en el Hospital Durand, donde formó a generaciones de médicos. Hoy se reencuentra con su esposa, Yulita Gamarnik, quien lo esperaba desde 2007. Su hijo, Guillermo, lo despide con profundo dolor y agradecimiento por una vida entregada a salvar la de los demás. La familia despide sus restos en privado.
Aviso publicado en la edición impresa
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