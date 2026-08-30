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LA NACION

PAMPLIEGA, María Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus hermanos Horacio e Isabel, sus hijos Carolina y Juan, Horacio y Carolina, Ana y Esteban, Inés y Juan y nietos, despedimos a Paty con amor, recordando todo el cariño que ella nos brindó y rogamos oraciones en su memoria.

PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus hermanos Luis y Gracy, sus sobrinos Nicolás y Orla, Máximo y María y Tomás y Mariana y nietos despedimos a Paty con amor, recordando todo el cariño que ella nos brindó y rogamos oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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