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PAMPLIEGA, María Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus hermanos Horacio e Isabel, sus hijos Carolina y Juan, Horacio y Carolina, Ana y Esteban, Inés y Juan y nietos, despedimos a Paty con amor, recordando todo el cariño que ella nos brindó y rogamos oraciones en su memoria.
✝ PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus hermanos Luis y Gracy, sus sobrinos Nicolás y Orla, Máximo y María y Tomás y Mariana y nietos despedimos a Paty con amor, recordando todo el cariño que ella nos brindó y rogamos oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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