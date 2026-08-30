PAMPLIEGA, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus hermanos Horacio e Isabel, sus hijos Carolina y Juan, Horacio y Carolina, Ana y Esteban, Inés y Juan y nietos, despedimos a Paty con amor, recordando todo el cariño que ella nos brindó y rogamos oraciones en su memoria.

✝ PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus hermanos Luis y Gracy, sus sobrinos Nicolás y Orla, Máximo y María y Tomás y Mariana y nietos despedimos a Paty con amor, recordando todo el cariño que ella nos brindó y rogamos oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa