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PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026, c.a.s.r. - Su mujer Inés Daireaux de Pando, sus hijos Inés y Rafael Salaberren, Manuel y Sabrina Otero, Emilio y Carolina Martínez Estrada, junto a sus nietos Inés, Pedro, Miguel, Tomás, Carolina, Helena y Amelia, lo despiden con enorme cariño y pena. Lo extrañaran muchísimo.
✝ PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel, q.e.p.d. falleció el 4-9-2026, c.a.s.r. - Su sobrino Patricio Naveyra Pando y su mujer Patricia Furlong, su hijo Pedro, lo despiden con enorme cariño y pena. Lo extrañaran muchísimo.
Aviso publicado en la edición impresa
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