SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel, q.e.p.d. - SyLS, Salaberren & López Sansón participa su fallecimiento y acompaña a su familia con gran cariño.

✝ PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel, q.e.p.d. - Sonia y Eduardo Palma; sus hijos Martín, Santiago y Eduardo y familia acompañan en este doloroso momento a Emilio y familia y rezan por el eterno descanso de Manuel.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa