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PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel, q.e.p.d. - SyLS, Salaberren & López Sansón participa su fallecimiento y acompaña a su familia con gran cariño.
✝ PANDO GONZÁLEZ CALDERÓN, Manuel Miguel, q.e.p.d. - Sonia y Eduardo Palma; sus hijos Martín, Santiago y Eduardo y familia acompañan en este doloroso momento a Emilio y familia y rezan por el eterno descanso de Manuel.
Aviso publicado en la edición impresa
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