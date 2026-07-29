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PANDO, José A.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PANDO, José A., q.e.p.d. - Su hermana Marta Pando de Schlieper y sus hijos Agustina y José Martínez de Hoz, Federico y Mónica Sackmann Sala y Mariechen y Horacio de Bary; nietos y bisnietos lo despiden con gran cariño.

PANDO, José. - Campo y Asociados acompaña con mucho cariño a Silvina, Marina, José y Pilar en este momento de profundo dolor. Pepe fue, y seguirá siendo, una parte muy importante de nuestra historia. Compartió con nosotros gran parte de su vida, dejando una huella que va mucho más allá del trabajo. Pepe ya descansa en paz.

PANDO, José. - José de Carabassa, Mariana e hijos, despiden hoy a Pepe. Gracias por cada momento compartido, por su alegría y calidez y por el cariño que dejó en quienes compartimos más de 40 años trabajando. ¡Abrazamos fuerte a Silvina y a los chicos! Pepe ya descansa en paz.

PANDO, José. - Bartolo Paz y su familia saluda a Silvina y su familia en este triste momento por el fallecimiento de Pepe Pando. Se lo recordará como un gran hombre y un ejemplo de persona, siempre muy querido por todos. Pediremos oraciones en su memoria.

PANDO, José. - Luis Martin y Herrera, sus hijos Mechita y Eduardo, Luli y Alejandro, Luis y Sonia, Miguel y Clara, Mariana y Juancho, Esteban y Pilar y demás familiares, despiden al queridísimo José, acompañando a Silvina y sus hijos con gran cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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