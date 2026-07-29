1
PANDO, José Alberto Miguel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PANDO, José Alberto Miguel. - Su mujer Silvina, sus hijos Pepe, Marina, Pilar y Santiago Ortiz y nietos participan su fallecimiento.
PANDO, José Alberto Miguel, falleció el 28 de Julio 2026. - José Maria Peña, Pastita Palacios de Peña (a.), hijos y nietos, lamentamos con mucha pena la partida de nuestro amigo de toda la vida, acompañamos a Silvina, Pepe, Marina, Pilar, sus hermanas Tere y Marta y sus familias. Rogamos una oración por el descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera, considerada desaparecida de la dictadura de Pinochet, estaba con vida en la Argentina
- 3
“La próxima no pedirán plata”: invitados y ausentes a la cena a la que todos querían ir
- 4
El vice de Lula calificó como “lamentables” los insultos de Milei y consideró que perjudican a la Argentina