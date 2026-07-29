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PANDO, José Alberto Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PANDO, José Alberto Miguel. - Su mujer Silvina, sus hijos Pepe, Marina, Pilar y Santiago Ortiz y nietos participan su fallecimiento.

PANDO, José Alberto Miguel, falleció el 28 de Julio 2026. - José Maria Peña, Pastita Palacios de Peña (a.), hijos y nietos, lamentamos con mucha pena la partida de nuestro amigo de toda la vida, acompañamos a Silvina, Pepe, Marina, Pilar, sus hermanas Tere y Marta y sus familias. Rogamos una oración por el descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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