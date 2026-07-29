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PANDO, José Alberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PANDO, José Alberto, q.e.p.d. - Su hermana María Teresa Pando de Casaux Alsina, hijos, nietos y bisnietos lo despiden con mucho cariño.
✝ PANDO, José Alberto, q.e.p.d. - Sus sobrinos Magdalena, Juan Manuel Delfino y su hija Rosario despiden al tío José con mucho cariño y acompañan a Silvina, Pepe, Marina y Pilar en este dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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