LA NACION

PANDO, José,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PANDO, José, q.e.p.d. - Manuel Pando e Inés Daireaux y sus hijos acompañan a Silvina, sus hijos y a Tere y Marta en su dolor.

PANDO, José A., q.e.p.d. - Su sobrina Lulú y Alejandro Sires y Flia. despiden al queridísimo José, acompañando a Silvina y sus hijos con inmenso cariño.

PANDO, José. - Querida familia: Estela y todos los del Sel Holmberg, Silvina, Marta y todos los Pando les enviamos con los mejores recuerdos de José bendiciones y cariño.

PANDO, José, q.e.p.d. - Sus amigos y excompañeros de la promoción 60 del colegio Cardenal Newman participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PANDO, José, q.e.p.d. - Julián Gálvez Pourtalé y María José Adrogué (as.) participan con tristeza el fallecimiento del padre de su gran amigo Pepe, abrazan a todos los Pando, y rezan por el descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La psicología dice que las personas cambian todo el tiempo, evolucionan, y dependen de la circunstancia
    1

    La psicología dice que las personas cambian todo el tiempo, evolucionan, y dependen de la circunstancia

  2. El sentido mensaje de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a toda su familia en Venezuela
    2

    El sentido mensaje de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a toda su familia en el terremoto de Venezuela

  3. Un empleado de un geriátrico le pegó a una mujer mayor y fue captado por las cámaras del lugar
    3

    Un empleado de un geriátrico agredió física y verbalmente a una mujer mayor y fue captado por las cámaras del lugar

  4. Zendaya sobre Rosalía: “No me lo voy a tomar como algo personal”
    4

    Zendaya sobre Rosalía: “No me lo voy a tomar como algo personal”