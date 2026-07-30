SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, José, q.e.p.d. - Manuel Pando e Inés Daireaux y sus hijos acompañan a Silvina, sus hijos y a Tere y Marta en su dolor.

✝ PANDO, José A., q.e.p.d. - Su sobrina Lulú y Alejandro Sires y Flia. despiden al queridísimo José, acompañando a Silvina y sus hijos con inmenso cariño.

✝ PANDO, José. - Querida familia: Estela y todos los del Sel Holmberg, Silvina, Marta y todos los Pando les enviamos con los mejores recuerdos de José bendiciones y cariño.

✝ PANDO, José, q.e.p.d. - Sus amigos y excompañeros de la promoción 60 del colegio Cardenal Newman participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PANDO, José, q.e.p.d. - Julián Gálvez Pourtalé y María José Adrogué (as.) participan con tristeza el fallecimiento del padre de su gran amigo Pepe, abrazan a todos los Pando, y rezan por el descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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