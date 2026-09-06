SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, Manuel Miguel, q.e.p.d. - Guillermo y Mercedes Pando acompañan a Inés y familia con mucho cariño.

✝ PANDO, Manuel Miguel, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa