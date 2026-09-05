SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026, c.a.s.r. - María Marta Daireaux, sus hijos Marita Rosell, Horacio Rosell (a.) y Milagros Cordero, Delfina Rosell y Lucas Gaynor, y sus nietos Estanislao, Guadalupe, Matilde, Luisa y Max, despiden con tristeza a Manuel, acompañan a Inés, Inesita, Tobi y Emilio con mucho cariño, y rezan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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