1
PANDO, Manuel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026, c.a.s.r. - María Marta Daireaux, sus hijos Marita Rosell, Horacio Rosell (a.) y Milagros Cordero, Delfina Rosell y Lucas Gaynor, y sus nietos Estanislao, Guadalupe, Matilde, Luisa y Max, despiden con tristeza a Manuel, acompañan a Inés, Inesita, Tobi y Emilio con mucho cariño, y rezan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Clint Eastwood, actor y director de 96 años, sobre la vejez: “Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo”
- 3
Se avecina un frente frío antártico de 72 horas que traerá días gélidos, inestabilidad, lluvias y ráfagas de hasta 100 km/h: las zonas afectadas
- 4
¿Qué dice la psicología de las personas que aman a los perros?