SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Clara Pizarro Ayerza de Pando, sus hijos, Sol, Carlos (a.), Francisco y Federico, hijos políticos y nietos despiden a Manuel con profundo amor y agradecimiento. Acompañamos a Inés y los chicos. Siempre estarás con nosotros, Manolete querido.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Ricardo e Isabel Frías y sus hijos Isabela, Richi, Juan y Candelaria despiden a su viejo amigo Manuel y abrazan a Inés, Toby, Inesita y Emilio con mucho cariño.

✝ PANDO, Manuel. - Lalo y Carolina Martínez Tanoira y sus hijos despiden con tristeza a Manuel y abrazan a Inesita y a los Pando con mucho cariño.

✝ PANDO, Manuel. - Carlos y Helena Inurrigarro, y sus hijos Juan Bautista, Iñaki y Rosario, acompañan a Inés, Rafa, Tití, Pedro y Miguel, y toda su familia con mucho cariño, y ruegan una oración en su memoria.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026. - Mariana Salaberren y Francisco Duncan y sus hijos Tomy, Nacho, Félix y Tere despiden a Manuel con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Sofía Daireaux, Pablo Luchetti e hijos despiden a Manuel con cariño y acompañan a toda su familia.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026, c.a.s.r. - Emilio Daireaux, sus hijos Emilio y María Röttjer, Jaime y Totty Pease y sus nietos Emilio, Juana, Nicolás, Tomas y Lucia lo despiden con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

✝ PANDO, Manuel M., q.e.p.d. - José Luis Naveyra y Nené, Ángeles y Hernán, Patricio y Pata, Pepe y Mariela y nietos lo despiden con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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