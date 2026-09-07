SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Sus sobrinos Canale Pando, Guillermina, Inés, Vicky, Esteban y Martin, lo despedimos con mucho cariño y acompañamos a toda la familia.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Los Dupont-Saravia acompañan con cariño a Inés y familia en el dolor.

✝ PANDO, Manuel. - Martín Bourel y María Rosa Bellouard despiden a Manolito con mucho cariño.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - José María Medrano e Inés Nosiglia despiden a su querido amigo y abrazan a Inés y los chicos.

Avisos fúnebres

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