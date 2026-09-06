SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PARÍS TREPAT, Guilermo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2026. - Susana Plater de Davison, sus hijos y sus nietos acompañan muy especialmente a Pía y Santiago y al resto de toda la familia ante este momento de tanto dolor.

Avisos fúnebres

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