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PARÍS TREPAT, Guilermo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PARÍS TREPAT, Guilermo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2026. - Susana Plater de Davison, sus hijos y sus nietos acompañan muy especialmente a Pía y Santiago y al resto de toda la familia ante este momento de tanto dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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