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PARÍS TREPAT, Guillermo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PARÍS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 5-9-2026. - Su mujer, Luz María Rentería Gambín, sus hijos, Martín y Lucía Barrio, María Pía y Santiago Monti, Ángeles y Guillermo Elías Leguizamón, Magdalena y Fernando Garello, y sus queridos nietos, Tini, Panchi, Benja, Mincho, Celi, Cami, Juani, Oli, Ata, Santi, Emi, Juancho y Pedro, lo despiden con inmenso amor y agradecen a Dios por el regalo de su vida. Querido Tata, te llevamos para siempre en nuestros corazones, ¡Gracias por todo el amor que nos diste!. Lo despedimos el lunes 7-9, a las 11.30, en el Jardín de Paz.

PARIS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 5-9-2026. - Nidia Inés Plater, junto con su hija María F. Monti y su nieta Inés Franceschini lo despiden con mucho cariño. Te vamos a extrañar.

PARÍS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d. - Cristina Amadeo, Marcela Amespil, Cocoa y John Brandon, Liliana Ferro, Teresa y Miguel Raffo y Cristina Robledo lo despiden con mucha tristeza. Acompañan a Luz, hijos y nietos, pidiendo una oración por su alma. Muchas gracias Guille por tu generosidad.

PARÍS TREPAT, Guillermo, q.e.p.d. - Horacio y Fernando Pueyrredon y sus familias participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y colaborador, acompañando con todo cariño a Luz y familia en este triste momento.

PARIS TREPAT, Guillermo A., q.e.p.d. - Sus amigos del Turu Group del Café de los Sábados participan su fallecimiento y lo despiden con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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