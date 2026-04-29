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PARRA, Elisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PARRA de RUIZ, Elisa (Titi), q.e.p.d., falleció el 26-4-2026. - Sus hijos Ana Elisa, Marcelo y Fernando, su yerno Jorge, sus nueras Susana y Marcela y sus nietos Iván, Belén, Coni, Santi, Agus, Igna y Guada participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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