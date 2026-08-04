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PASCUAL, Olga Amalia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PASCUAL de SEOANE, Olga Amalia, q.e.p.d. - Con cariño recordamos tu calidez y los lindos momentos compartidos. Tu hermano Osvaldo y Juana, tus sobrinos Ignacio, Florencia, Ramiro y Martín y tus sobrinos nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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