PASCUAL, Olga Amalia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASCUAL de SEOANE, Olga Amalia, q.e.p.d. - Con cariño recordamos tu calidez y los lindos momentos compartidos. Tu hermano Osvaldo y Juana, tus sobrinos Ignacio, Florencia, Ramiro y Martín y tus sobrinos nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa