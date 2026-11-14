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PASQUALI, Rubén José

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASQUALI, Rubén José. - Querido y entrañable amigo, tenemos mucho dolor al despedirte, pero agradecemos a Dios haberte conocido y disfrutado que estés a nuestro lado. Extrañaremos tu sabiduría y consejos, tu acompañamiento y ayuda. Nos dejas un vacío muy importante, pero nos queda tu marcada huella en nosotros de ejemplo e integridad, y de lealtad que te lo agradeceremos por siempre. Abrazamos con todo el corazón a tu esposa Graciela e hijos y rogamos por consuelo divino para todos sus amados. Equipo INASud: Fernando, Pedro, Diego e Ignacio.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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