PATONIERI, Blanca Nilda
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda, q.e.p.d. - Roberto Bonatti acompaña a la familia de Mario en este momento de dolor.
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda, q.e.p.d. - Gianfelice Rocca participa el fallecimiento de la madre de Mario y ruega una oración en su memoria.
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda, q.e.p.d. - Paolo Rocca acompaña a Mario en este triste momento.
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda, q.e.p.d. - Eduardo Franck, Federico Peña, Martín Berardi, Alicia Móndolo, Fernando Mantilla, Norberto Trovarelli, Carlos Ormachea, Carlos Condorelli, Luis Marzoratti, Daniel Novegil y Guillermo Hang, los amigos de su hijo Mario de la organización Techint, ruegan una oración en su memoria.
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda, q.e.p.d. - La comisión directiva y el equipo de APSOT participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su presidente, Mario Lalla, y a toda su familia en este doloroso momento.
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