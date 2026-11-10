A una semana de la crisis, Paraguay aprobó los desafíos financieros y judiciales y ahora tiene la palabra la política

Pasaron siete días desde la caída del Ueno Bank, un presidente preso y un vicepresidente que lo reemplazó, varios banqueros encarcelados y un sistema financiero que, por ahora, ha logrado contener la crisis con asombrosa rapidez. También dio respuesta al fuerte reclamo de justicia; pero claro, ahora viene la política.

Hace una semana, Paraguay amanecía en medio de una conmoción: el Ueno Bank, con 2,9 millones de cuentas en un país con 6 millones de habitantes, desconectó su aplicación, bloqueó las tarjetas de todos y no abrió sus puertas. Horas antes, el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de la entidad. El anuncio público y la intervención llegaron al día siguiente, el martes 3.

Varias cosas han quedado de enseñanza después de estos días. Por caso, el riesgo del efecto dominó y la posibilidad de que los ahorristas reclamen el dinero de todo el sistema y genere un crack financiero parecen haber quedado atrás. Las entidades financieras, salvo, claro está, el Ueno Bank, lejos de cerrar sus puertas, ampliaron sus horarios de atención y hasta mantuvieron sus sucursales abiertas el sábado y el domingo pasados.

Un termómetro es el nivel del riesgo país. A fines de septiembre estaba en 115 puntos básicos, arrancó la semana del derrumbe de Ueno en 119 y en apenas cuatro ruedas trepó a 138, una suba del 16%. El jueves 5, el día en el que Santiago Peña presentó su renuncia, el índice que elabora JP Morgan pasó de 137 a 143, llegó a tocar los 157 al mediodía y terminó la jornada en torno de los 146.

Es verdad que en términos proporcionales la suba no es menor, pero los valores nominales están en un rango que la Argentina envidiaría. Por su parte, los bonos paraguayos siguen en el lote de los cinco más seguros de América Latina y el país conserva su grado de inversión. Con un riesgo país cercano a 143, el Estado se financia a poco más de un punto y medio por encima del Tesoro de Estados Unidos, lejos del promedio regional de unos 208 puntos. Los inversores castigaron el desorden político, pero todavía no pusieron en duda la capacidad de pago de la república.

El guaraní sufrió pero se estabilizó. El jueves 5 se convirtió en la moneda que más cayó en el mundo frente al dólar: perdió 4,68% en una sola jornada y acumuló una depreciación de 8,17% en cinco días, con la divisa estadounidense en 6487 guaraníes. Ayer, en las casas de cambio de Asunción, el dólar se vendía entre G. 6450 y G. 6600. Con un mercado cambiario tan chico, operaciones de entre US$1 millón y US$3 millones alcanzan para mover la aguja, y la desconfianza hizo el resto.

En medio de la tormenta, el Banco Central corrió rápido a llevar tranquilidad. Según su presidente interino, Pedro Acosta, en apenas dos días de pagos, el jueves y el viernes, el Fondo de Garantía de Depósitos alcanzó a 1.196.000 ahorristas y desembolsó unos US$160 millones. La primera tanda llegó a 722.000 personas y la segunda sumó a otras 475.000, con montos de hasta 40 salarios mínimos.

Es verdad que aún falta un tramo largo. El BCP quiere completar la meta de esta etapa mañana. Además, desde ayer empezó a atender a quienes, además de ahorros, tenían deudas con el banco intervenido: a ellos primero se les descuentan las cuotas vencidas y la diferencia se deposita. El Central sostiene que la gran mayoría recuperará todo su dinero dentro de la cobertura legal. Dicen que el 97% de los ahorristas volverá a tener el dinero en la cuenta, ahora de otro banco. Pero claro, en el 3% restante hay varios centenares de millones de los poderosos de verdad de Paraguay.

Justamente acá empieza a trazarse el riesgo que aún no está claro cómo se despejará: qué tan tranquilo será el camino político de Pedro Allania. Con el poder económico sin recuperar todo su dinero, con muchos millones de entidades públicas atrapados en la liquidación del Ueno Bank y con la necesidad de que Horacio Cartes mantenga la plataforma en la que se para el nuevo presidente, la sobrevivencia política del nuevo mandatario es una incógnita.

Por ahora, el gobierno intenta dar una señal clara: más allá de la crisis financiera, los lineamientos del gobierno colorado se mantienen. Hace unas pocas horas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, a quién Alliana confirmó en el cargo junto, reunió a todos los embajadores extranjeros en el Salón de Actos del Ministerio de Economía.

Allí pasó el mensaje más importante que quiere dar el gobierno. Con evidente cansancio, según dijo a LA NACION uno de los asistentes, explicó que la crisis era de un banco y que lejos estaba de ser una cuestión sistémica. Además, dio otra señal: ratificó que mantendrán todo el alineamiento internacional.

Esto significa que, según los primeros dichos del canciller, se mantendrá esa amistad fiel con Estados Unidos que cultivó como orfebre el expresidente Peña. De hecho, el domingo 8, Allania se comunicó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según el comunicado del Departamento de Estado, lo llamó para felicitarlo por su toma de posesión y para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una asociación “sólida y duradera” con el pueblo paraguayo.

Pero claro, Allania sabe perfectamente que el poder formal no es el poder real. Este último lo maneja Cartes y el hombre tiene un objetivo: recomponer el poder colorado para mantenerse en el Poder Ejecutivo con el candidato que él decida. Y si Allania no logra el objetivo de asfaltar ese camino, pues habrá que buscar el líder político que asegure un tránsito tranquilo hasta la próxima elección.