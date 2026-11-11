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PATONIERI, Blanca Nilda
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda. - Miguel Acevedo, Luis Cedrola, Carlos de la Vega, Daniel Klainer, Gustavo Macchi y Carlos Olivieri acompañan a su amigo Mario en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ PATONIERI de LALLA, Blanca Nilda, q.e.p.d. - Sebastián Gurmendi y todo el equipo de Crédit Agricole CIB acompañan con muchísimo cariño a Mario y su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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