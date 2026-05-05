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PAZ, Silvina,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PAZ, Silvina, q.e.p.d. - Su hermana Estela P. de Shaw de Estrada y sus sobrinos la despiden con tristeza y acompañan a Inés, Oscar, Silvia y Fernando, elevando una oración en su memoria.
✝ PAZ, Silvina q.e.p.d., falleció el 3-5-2026. - Patricia Autrán despide con cariño a la abuela de sus hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
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