SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PELHAM, Georgina (Gina), q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - Sus hijos Titi, Cuki y Fer, Nico y Ale y sus nietos Fer, Salva, Alfon y Ame la despiden con mucho amor y ruegan una oración en su querida memoria.

✝ PELHAM, Georgina (Gina) q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - Fernando Hernández y Ursula Claudia (Cuki) Caranci de Hernández y sus hijos Fernando y Salvador despedimos con gran dolor a nuestra querida Gina. Que sus enseñanzas y consejos nos guíen desde el cielo en nuestros caminos.

✝ PELHAM, Georgina (Gina) q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - Claudia Ruzzi de Hernández, sus hijos Ursula Claudia Caranci y Fernando Hernández y sus nietos Fernando y Salvador despiden con gran tristeza a su querida Gina y piden oraciones en su memoria.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - Te recordaremos con mucho cariño. Marisa y Carlos Trucco.

✝ PELHAM, Georgina (Gina). - Lucía Cabrera (a.), participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a sus amigos Titi, Cuki y Nico en este momento de dolor.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - María Inés Sellarés y Gabor Zichy despiden con gran pena a Gina y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

✝ PELHAM, Georgina (Gina) q.e.p.d. - Cristián Armas Martinez y su familia despiden a Gina con cariño, y acompañan con oraciones a su familia.

✝ PELHAM, Georgina (Gina). - Karel y Susana van Wassenaar y su hija Patty y Facundo Figueroa Velloso, sus nietos Santi y Nico despiden a Gina con mucha pena y agradecen haber compartido momentos muy importantes de la vida. Abrazamos con mucho cariño a Cuki, Titila y Nico.

✝ PELHAM, Georgina (Gina) q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - Claudia Ruzzi Hernández, su hijo Fernando Hernández y GroupH, sus directivos y colaboradores participan con mucho pesar su fallecimiento.

✝ PELHAM, Georgina. - Julio Torino y Lula Cornejo; sus hijos Lucrecia, Alejandro y María, Ignacio y Rosario, Lucía y Lucas, y Alfonso, y sus nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Titi y toda la familia con mucho cariño.

✝ PELHAM, Georgina (Gina). - Maria Luisa Pereyra Iraola despide con enorme cariño a Gina, amiga como pocas. Su generosidad será recordada para siempre. Acompaña a sus hijos y nietos en su dolor.

✝ PELHAM, Georgina. - Los socios de Estudio Supertino, José Supertino y Mariano Carullo, lamentan profundamente el fallecimiento de Gina y abrazan en estos momentos tan difíciles a Titi, Cuki y Nico. Rogamos una oración en su memoria.

✝ PELHAM, Georgina (Gina). - Despido con profundo dolor y gratitud a mi inolvidable amiga del alma. Acompaño a sus queridos hijos y nietos. Mercedes Caride.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d., falleció el 25-4-2026. - El personal de COSUFI SA lamenta con profunda tristeza su partida, acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria y un eterno descanso en paz.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - Joyce, William y Maria Henderson (as.) despiden a su muy querida Gina con tristeza, ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y acompañan con cariño a Titi y a toda la familia Caranci en su pesar.

✝ PELHAM, Georgina, (Gina). - Hereford Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de Gina. Despide a una persona muy querida con enorme cariño y acompaña con afecto a su familia y a todo el personal de La Catalina, en este triste momento.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - Con profundo pesar, el personal y el consejo de administración del Hogar San Francisco participan el fallecimiento de la Sra. Gina. Quien en vida promovió la creación de la Fundación Estancia La Catalina con el objetivo de crear y poner en funcionamiento el Hogar San Francisco. Gracias a su compromiso, su impulso y su presencia constante, este hogar fue posible. Su generosidad, su vocación de servicio y su acompañamiento permanente dejaron una huella imborrable en nuestra institución y en toda la comunidad. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria.

✝ PELHAM, Georgina, q.e.p.d. - Elena y Santiago Obarrio, hijos y nietos despiden a su gran amiga Gina y acompañan a Titi, Cuki y Nico en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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