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PELHAM, Georgina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PELHAM, Georgina (Gina), q.e.p.d. - Miguel y Celina Pavlovsky, hijos y nietos participan con inmenso dolor la partida de su amiga de toda la vida y abrazan a sus hijos, Maiko y Dolo, Andy y Luli, Carolina y Pablo, Maia y Alejo y nietos.
✝ PELHAM, Georgina, (Gina), q.e.p.d. - Despedimos a Gina con mucho cariño, acompañamos y abrazamos a Titi, Cuki y Nico en este difícil momento. Los Cristiani, Claudio,Mercedes, Sofía, Ana y Sebastián Pérez Otero.
Aviso publicado en la edición impresa
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