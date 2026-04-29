SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PELHAM, Georgina (Gina), q.e.p.d. - Miguel y Celina Pavlovsky, hijos y nietos participan con inmenso dolor la partida de su amiga de toda la vida y abrazan a sus hijos, Maiko y Dolo, Andy y Luli, Carolina y Pablo, Maia y Alejo y nietos.

✝ PELHAM, Georgina, (Gina), q.e.p.d. - Despedimos a Gina con mucho cariño, acompañamos y abrazamos a Titi, Cuki y Nico en este difícil momento. Los Cristiani, Claudio,Mercedes, Sofía, Ana y Sebastián Pérez Otero.

Avisos fúnebres

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